В Анапе приступил к работе военный технополис «Эра»

Об этом 18 сентября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что в соответствии с решением президента РФ в Министерстве обороны была развернута масштабная работа по созданию технополиса «Эра».

«В настоящее время в Анапе уже функционирует уникальный специализированный научно-исследовательский комплекс, включающий в себя научно-исследовательский, научно-образовательный и производственный кластеры, оснащенные лабораториями и самым современным высокотехнологичным оборудованием», — сказал Шойгу.

По словам министра, для реализации текущих и перспективных потребностей вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны в технополисе отбирают лучшие научно-технические проекты различной направленности.

Как подчеркнул министр, апробация разработок и технологий будет осуществляться с привлечением наиболее опытных военных специалистов во взаимодействии с ведущими предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса.

По словам Шойгу, ключевой задачей технополиса является поиск, развитие и внедрение передовых научных идей, разработок и прорывных технологий в сфере обороны и безопасности, а также развитие научного и промышленного потенциала страны в интересах укрепления ее обороноспособности.

Шойгу рассказал, что для достижения этой цели реализуется новая модель взаимодействия отечественных научных, образовательных и производственных организаций. Создаются условия для использования имеющихся ресурсов и результатов, полученных в различных научных областях. В работе технополиса примут участие ведущие российские научные работники, перспективные молодые ученые, военнослужащие научных рот.

В военном ведомстве рассчитывают, что технополис «Эра» позволит повысить эффективность прикладных научных исследований, создать базу новых технологий, обеспечить опережающее развитие систем военного назначения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководить военным инновационным технополисом «Эра» будет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Проект 23 февраля презентовали Владимиру Путину. Президент РФ 25 июня подписал указ о создании военного технополиса «Эра» в Анапе.

В технополисе откроют школу-лагерь для одаренных детей.

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