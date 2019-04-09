В Анапе пройдет конференция, посвященная патриотизму в системе воспитания

В ней примут участие представители научного сообщества, государственных и муниципальных органов власти, а также общественники.

Конференция «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения» пройдет на базе Всероссийского детского центра «Смена» в селе Сукко с 16 по 18 апреля. В рамках конференции организаторы проведут пленарное заседание, также будет работать секция по различным направлениям. Для участников запланирована культурная и экскурсионная программа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ВДЦ «Смена».

Миссия конференции — исследование природы патриотизма, его необходимой связи с государством, а также формирование методов воспитания гражданственности.

Подать заявку на участие, а также ознакомиться с целью, задачами и темами конференции можно на сайте имяроссии.рф.