В Анапе произошел пожар в двухэтажном офисном здании

Сообщение о возгорании на улице Крылова поступило в МЧС 13 сентября в 14:24.
В 14:25 на место выехали подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. По приезду установили, что из-под крыши двухэтажного офисного здания идет дым. Площадь пожара составляет 100 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В тушении участвуют 36 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС — 22 человека и пять единиц техники.
Из здания эвакуировали 30 человек. Погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.
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