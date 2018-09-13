В Анапе произошел пожар в двухэтажном офисном здании

Сообщение о возгорании на улице Крылова поступило в МЧС 13 сентября в 14:24.

В 14:25 на место выехали подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. По приезду установили, что из-под крыши двухэтажного офисного здания идет дым. Площадь пожара составляет 100 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении участвуют 36 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС — 22 человека и пять единиц техники.

Из здания эвакуировали 30 человек. Погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

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Публикация от Типичная Анапа (@typoanapa2.0) 13 Сен 2018 в 4:49 PDT

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