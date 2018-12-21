В Анапе производителя контрафактного алкоголя суд оштрафовал на 1,5 млн рублей

Анапский районный суд вынес постановление 13 декабря.

Суд установил, что мужчина, не являясь индивидуальным предпринимателем и без лицензии на закупку и хранение алкоголя, в декабре 2017 года купил у неустановленного лица во Владикавказе 8 т спиртосодержащей жидкости, тару и упаковку. После этого с декабря 2017 года он незаконно хранил приобретенное в своем доме на хуторе Чекон для производства алкоголя и его продажи.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил мужчине штраф в размере 1,5 млн рублей. Весь алкоголь изъяли, он подлежит уничтожению, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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