В Анапе пройдет лекция о комиссаре партизанского отряда Александре Салашине

Мероприятие состоится в археологическом музее 3 августа в 16:00.

Лекцию «Анапа в огне» проведут в рамках цикла мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Кубани и Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Слушателям расскажут о жизненном пути комиссара III партизанского отряда Александра Салашина.

Салашин родился 24 августа 1909 года в селе Голицыно Невинномысского района на Ставрополье в крестьянской семье. Окончил Новочеркасскую школу Объединенного государственного политического управления. Работал в Анапе оперуполномоченным районного отдела Народного комиссариата внутренних дел.

Для борьбы с оккупантами 3 августа 1942 года при военном совете Северокавказского фронта был создан Южный штаб партизан. Из жителей Анапского района 24 августа 1942 года сформировали три партизанских отряда. Салашин стал комиссаром отряда, сформированного из работников НКВД, молодежи и бойцов истребительного батальона, сообщает пресс-служба анапского музея.

С 1963 по 1975 год Салашин возглавлял Анапский историко-краеведческий музей.

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