В Анапе пройдет международный конкурс талантов «Лазурная звезда»

Выступления участников состоятся 2 августа.

Международный конкурс дарований и талантов «Лазурная звезда» является частью нового хореографического проекта X-DANCE. Он объединит коллективы и отдельных исполнителей из регионов России. Участников будут оценивать по пяти направлениям: вокал, инструментальное исполнение, малые театральные формы, цирковое искусство и хореография.

Лауреаты I степени и обладатели Гран-при в номинации «Хореография» получат сертификаты на бесплатное участие в конкурсе лауреатов, который ежегодно проводится в январе и июле в Сочи.

Конкурсные выступления участников начнутся в 11:00 в большом зале Городского театра, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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