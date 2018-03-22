В Анапе пройдет продовольственная ярмарка «Инфотур»

На ней примут участие больше 50 производителей кубанских продуктов. Они представят свои товары: мясо, молоко, рыбу, вино и кондитерские изделия.

«В первую очередь это для того, чтобы сельхозтоваропроизводители могли продать продукцию сразу нашим предприятиям: курортно-санаторному комплексу, оптовым предприятиям и розничным объектам», — сказал заместитель главы Анапы Эдуард Балмашев.

Администрация Краснодарского края полностью поддерживает идею поставки натуральных продуктов в здравницы.

Ярмарка будет работать в Городском театре с 9:00. Все товары можно будет приобрести по ценам производителей.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник