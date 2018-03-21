В Анапе пройдет турнир по историческому фехтованию «Меч Черноморья»

Он состоится 24 марта в 12:00 в амфитеатре Анапского археологического музея.

В турнире принимают участие члены исторических клубов Краснодарского края и других регионов России. Традиционно представлены номинация «Щит и меч» и вольная номинация — раннее Средневековье.

Зрителей в конце состязаний ожидают командные бои. В завершении турнира победителям вручат дипломы, кубки и медали. Для участников организуют экскурсию на выставку «До и после Горгиппии: район Анапы в Средние века».

Вход на турнир бесплатный, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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