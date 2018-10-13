В Анапе пройдет турнир по историческому фехтованию «Отвага и честь»

Фестиваль военно-исторической реконструкции состоится 13 октября на территории археологического музея-заповедника «Горгиппия».

В нем примут участие члены исторических клубов Краснодарского края, Ростовской, Воронежской областей — всего более 30 человек. Они будут соревноваться в трех номинациях: шит и меч, вольный выбор и командные бои. Победители получат кубки, медали и грамоты.

«Турнир проводится четвертый раз и вызывает неизменный интерес у зрителей. Это зрелищное мероприятие посещают те, кому интересна история и культура прошлых веков. Среди зрителей всегда много молодежи», — отметил организатор фестиваля, руководитель краевой общественной военно-исторической поисково-исследовательской организации «Черномор» Андрей Коробков.

Соревнования по историческому фехтованию традиционно проходят на территории края два раза в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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