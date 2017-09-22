В Анапе пройдет Всероссийский литературный фестиваль

Конкурс «Поэзия русского слова» стартует 29 сентября и соберет литераторов из 23 регионов России.

Программа конкурса включает прослушивание по номинациям «Поэзия», «Малая проза», «Произведения для детей» и «Литературные переводы». Оценивать конкурсантов будет жюри.

В день открытия фестиваля на набережной Анапы возле археологического музея «Горгиппия» будут работать площадки «Свободный микрофон» и «Книжный бульвар». Жители и гости курорта смогут познакомиться с творчеством участников конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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