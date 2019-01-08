Мероприятие проведут 11 января, его посвятят Дню заповедников и национальных парков России.

Визит-центр заповедника «Утриш» откроет гербарную выставку растений из заповедного леса и выставку художественных работ «Природа и Фантазия». Планируется, что их посетят участники объединения православной молодежи «Круг», родители, педагоги, представители городской администрации и прессы.

Сотрудники заповедника проведут церемонию награждения. Дипломы получат победители Всероссийского конкурса плакатов «Мир заповедной природы». Пройдет чествование победителей проекта «Письма животным» Межрегионального эколого-просветительского центра, пишет газета «Анапское Черноморье».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник