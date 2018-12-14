В Анапе прокуратура добилась выплаты долга по зарплате строителям «Южного потока»

Задолженность по зарплате выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства ООО «О.М.А. Интернэшнл».

Предприятие занималось строительством берегового участка трубопровода в рамках проекта «Южный поток». Установили, что с января по август 2018 года компания задолжала 227 работникам 23 млн рублей зарплаты.

Для защиты трудовых прав юрлицо привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений. В суд предъявили иски о взыскании задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены, возбуждены исполнительные производства, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

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