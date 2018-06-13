В Анапе прошел этап фестиваля «Античное наследие России»

Руины древнегреческого полиса Горгиппия превратили в интерактивный музей под открытым небом. Гостям показали, как больше 2 тыс. лет назад могли выглядеть кузница и винодельня, как жили люди в этих местах до нашей эры. На экскурсии побывала греческая делегация из Лариса — города-побратима Анапы.

«Это очень трогательно, что мы находимся на этом месте, где был древний город. Связь двух народов очень ярко выражена в этом празднике. Мы будем укреплять эти связи», — сказал глава Лариса Апостолос Калоянис.

Познакомиться с греческой культурой можно было и на кулинаром празднике «Пища богов». Юные туристы отправились в путешествие с аргонавтами на фестивале «Детское лето». С открытием курортного сезона гостей от имени главы региона поздравил вице-губернатор Кубани Василий Швец.

Ожидается, что в этом году в Анапе отдохнут несколько миллионов человек и цифра превысит прошлогодние результаты.

«Город-курорт Анапа — лучший в крае по пляжным территориям. У нас меньше туристов не будет. Их может быть только больше. Пляжные территории приведены в порядок. Уменьшено количество объектов торговли. Сегодня все сделано для отдыхающих», — отметил глава Анапы Юрий Поляков.

Завершился праздник «Античное наследие России» большим концертом творческих коллективов и фейерверком.

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