В Анапе прошел концерт в честь вернувшихся из Сирии военных медиков

Мероприятие состоялось 15 декабря в Городском театре.

Медиков наградили почетными грамотами мэра курорта.

На сцене выступили творческие коллективы и солисты Анапы: ВИА «Росы», ансамбли «Виктория», «Зарница», «Солнышко», «Луна-Парк», «Акварель», «Надежда России». Они исполнили песни и танцы на патриотическую тему, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 14 декабря встретили из Сирии военных медиков. На их счету — тысячи спасенных жизней и ни одного дня без операций. Около трех месяцев 32-й отряд военных медиков провел в арабской республике. Их поприветствовал губернатор Вениамин Кондратьев.

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