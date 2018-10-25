В Анапе прошел семинар, посвященный этническому и религиозному взаимодействию

На курорт приехали более 80 специалистов, которые занимаются этой темой. Собравшиеся делились опытом и рассказывали о новых методах работы.

«Здесь присутствуют хорошие преподаватели Кубанского государственного университета, руководитель Центра национальных культур Краснодарского края и люди, которые что-то делают на местах, могут задавать им вопросы», — отметил заместитель директора департамента внутренней политики Краснодарского края Петр Халанский.

«Решение вопросов, связанных с межнациональными отношениями, в Краснодарском крае на высоком уровне. Большое внимание этому уделяют краевое управление и губернатор Краснодарского края», — сказал председатель краевой общественной организации «Центр национальных культур» Василий Чанба.

Всего на Кубани проживают представители 124 национальностей. Спокойствие в регионе — результат многолетней работы. Кроме того, в крае постоянно проходят этнические фестивали, праздники и встречи.

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