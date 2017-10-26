В Анапе прошла инаугурация нового главы Юрия Полякова

Юрий Поляков с августа исполнял обязанности мэра, а до этого возглавлял краевой департамент потребительской сферы.

Перед коллегами глава обозначил первоочередные задачи.

«Предстоит огромный объем работы, и браться за нее надо уже сейчас, с полной самоотдачей, чтобы встретить новый сезон во всеоружии. Гарантирую, что приложу все свои силы, для того чтобы достичь максимальных результатов в работе на благо города-курорта Анапы и всех его жителей», — сказал Поляков.

От имени главы края с назначением нового мэра поздравил вице-губернатор Игорь Галась. Он вручил Юрию Полякову медаль за выдающийся вклад в развитие края.

«Вы для города человек не чужой, очень хорошо знакомы со всеми проблемами территории. Знаете, что нужно не только принимать отдыхающих, отвечать за их безопасность и комфорт, но самое главное — заботиться о тех, кто живет и работает на территории муниципального образования», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Судьба кресла решилась на этой неделе. На сессии совета города-курорта депутаты проголосовали за Юрия Полякова.

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