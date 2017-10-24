В Анапе прошло первенство края по гиревому спорту

В поселке Сукко 120 юношей и девушек из десяти районов Кубани боролись за награды в личном и командном зачетах.

Кирилл Кривенко из Динского района — двукратный победитель первенств Европы, гиревым спортом занимается шесть лет.

Команда Кривенко, сборная Динского района в возрастной категории 16-17 лет, в общем зачете первенства края в призы в итоге не попала. Лучшими стали представители Красноармейского района. Серебро отправилось в Славянск-на-Кубани, бронза — в станицу Ленинградскую.

В младшей категории среди спортсменов от 13 до 15 лет первое место у динчан. Вторыми в Анапе стали представители Красноармейского района, третьими — гиревики из Славянского.

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