В Анапе проведут чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтингу

Соревнования по становой тяге, приседанию и жиму лежа со штангой пройдут 21 и 22 октября.

Ожидается, что в чемпионате Восточной Европы по пауэрлифтингу в Анапе примут участие более 100 российских атлетов, в том числе из Краснодарского края. На соревнованиях выступят как мужчины, так и женщины в различных весовых категориях.

Спортсмены будут бороться за призовые места в чемпионате, а также за присвоение квалификации КМС и мастер спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник