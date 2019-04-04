В Анапе проведут испытания трубопровода «Турецкий поток»

Испытания пройду с 9:00 6 апреля до 6:00 8 апреля на территории Супсехского сельского округа в районе села Варваровки.

По данным единой дежурной диспетчерской службы Анапы, с 6 по 8 апреля на трубопроводе «Турецкий поток» в районе села Варваровки будут проводиться гидроиспытания. Трубопровод будет находиться под давлением, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЕДСС Анапы.

Управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта просит жителей и гостей курорта быть осторожными, не посещать места вблизи трубопровода, соблюдать меры личной безопасности.