В Анапе провели акцию под девизом «Проживи день в реальном мире»

Участниками Дня здоровья стали 116 школьников. Профилактическую акцию посвятили международному Дню без Интернета.

Подростки в возрасте от 15 до 17 лет прошли диспансеризацию, в том числе обследования у врачей так называемых узких специальностей. Лекции и анкетирование провели психологи. Ребята узнали, насколько опасной может быть зависимость от глобальной сети, компьютерных игр, мобильного телефона, прошли специальные тесты.

Как уточнили в министерстве здравоохранения региона, проверить состояние здоровья без записи и направления также можно было в городской поликлинике, детской городской поликлинике и на базе центра медицинской профилактики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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