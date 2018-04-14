В Анапе провели субботник

Жители Анапы 14 апреля вышли на общегородской субботник в рамках Всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка.

Работы в рамках весеннего субботника прошли в городе и в каждом сельском округе. Горожане навели порядок на улице Протапова у краеведческого музея; на земельном участке на улице Ленина, предназначенном для строительства школы; на детской площадке на Анапском шоссе. Побелили деревья на улицах Чехова, Кати Соловьяновой, Астраханской. На улице Стаханова белить деревья вышли сотрудники управления по делам семьи и детей. Большое количество мусора собрали на улице Таманской за «Ореховой рощей» и на пустыре за гаражами на пересечении улиц Крылова и Ивана Голубца.

В сельских округах косили траву, белили стволы деревьев. Привели в порядок памятники и мемориалы: сделали косметический ремонт и убрали траву. В станице Анапской облагородили территорию Детского парка — накануне тут высадили партию молодых лип и акаций, во время субботника активисты полили саженцы и сделали косметический ремонт.

Работники управления культуры и сотрудники Центральной библиотеки, Городского театра, ЦК «Родина», ДК «Молодежный», Супсехской ЦКС, Творческо-методического центра наводили порядок в парке. За несколько часов они очистили территорию, собрав более 90 куб м. мусора.

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке города-курорта не завершаются. По поручению главы Анапы Юрия Полякова до майских праздников наведение чистоты и порядка в числе приоритетных задач для всех городских служб, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник