В Анапе пьяного пассажира оштрафовали на 20 тыс. рублей за нападение на полицейского

Страж порядка пытался препроводить нетрезвого мужчину из Башкирии в отделение для составления административного протокола.

Задержанный ударил полицейского кулаком в глаз, образовалась гематома. Против пассажира возбудили уголовное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

Эксперт заключил, что телесные повреждения «не повлекли причинения какого-либо вреда здоровью».

В суде житель Башкирии раскаялся, и потерпевший простил обидчика. От уголовной ответственности злоумышленника освободили и назачили штраф в 20 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент с нападением на полицейского произошел 11 июня.

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