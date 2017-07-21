В Анапе пьяный лихач на джипе съехал по лестнице к парку

Сотрудники полиции задержали нарушителя.

В дежурную часть Анапы поступило сообщение о том, что в районе рынка Северного автомобиль Mercedes едет по лестнице к парку 30-летия Победы, нарушая этим ПДД, а водитель кричит на прохожих из окна машины. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место полицейские задержали 41-летнего водителя. В его отношении составили три протокола об административном правонарушении.

Автомобиль правонарушителя отправили на штрафстоянку.

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