В Анапе российские десантники встретили военнослужащих Египта

Военные проведут совместные учения «Защитники дружбы — 2017».

На аэродроме Анапы 9 сентября военнослужащие Воздушно-десантных войск России торжественно встретили подразделение парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта.

Планируется, что тактические учения будут проходить в горах с сухим субтропическим климатом на военном полигоне Раевское под Новороссийском.

К мероприятию привлекут усиленный парашютно-десантный батальон ВДВ России и рота парашютно-десантных войск ВС Египта. В учениях примут участие около 600 военных от обоих государств. Всего будет задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время российско-египетских учений «Защитники дружбы — 2017» военные двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования и совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач.

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