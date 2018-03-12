В Анапе рыбак поймал редкого лосося

Это черноморский лосось — кумжа.

По словам ихтиологов, Анапа – привычный ареал обитания для этой рыбы, но увидеть ее в естественной среде крайне сложно. Редкий вид лососевых выращивают на фермах и заводах и выпускают в море в возрасте одного года.

Ученые Кубанского государственного университета рассказали, что кумжа скорее всего приплыла в Анапу из Адлера. Там находится производственно-экспериментальный завод. Лов черноморского лосося строго запрещен. Он занесен в Красную книгу России, Кубани и Европейского союза.

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