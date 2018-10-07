В Анапе сгорел двухэтажный частный дом

Пожар произошел 6 октября в станице Гостагаевской.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 18:05. Загорелись жилой дом, пристройка и гараж. Пламя распространилось на площадь около 100 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 18:22 возгорание локализовали, в 19:40 — ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

В тушении задействовали девять человек и три единицы техники.

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