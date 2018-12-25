От удара стихии в ночь на 25 декабря пострадала линия электропередачи.

Несколько бригад энергетиков оперативно приступили к устранению последствий аварий. Подача электричества уже восстановлена в 5 тыс. домов.

В крае объявлено экстренное предупреждение из-за ураганного ветра. Сильнее всего он дует на Черноморском побережье. На участке от Анапы до Туапсе порывы ветра могут достигать 35 м/с. К урагану прибавится дождь и мокрый снег.

Спасатели перешли на усиленный режим работы, организован оперативный штаб из 100 человек, больше 20 машин и семи лодок. Спасатели напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101.

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