В Анапе сняли с мели рыболовное судно «Лукоморье»

Специалисты морской спасательной службы Росморречфлота 16 ноября завершили операцию по снятию с мели рыболовного судна.

Попытки экипажа самостоятельно сняться с мели результатов не дали. Судовладелец обратился за помощью в Азово-Черноморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».

Аварийно-спасательная операция продолжалась с 14 по 16 ноября. От Морспасслужбы были задействованы буксиры «Меркурий», «Дерзкий», «РК-700-1», аварийно-спасательная группа и водолазы. Был привлечен буксир «Пурга» от Росрыболовства. Судно частично освободили от груза мороженой рыбы. Со стороны берега его откопал экскаватор. По левому борту, со стороны моря, спасатели размыли грунт с помощью мощных насосов. После этого буксиры вывели его в открытое море.

Водолазы осмотрели корпус корабля, повреждений не выявили, механизмы работают в штатном режиме. «Лукоморье» своим ходом отправилось в порт Новороссийска, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Анапой на мель село рыболовецкое судно.

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