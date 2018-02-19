В Анапе создадут перечень посвященных Героям России и Кубани приоритетных топонимов

Перечень составят для наименования микрорайонов, улиц, скверов, проспектов, площадей и других объектов социально-общественного назначения.

С таким предложением к Совету молодых депутатов обратился глава города Юрий Поляков.

«Имена земляков — Героев России и Анапы — должны быть на картах нашего муниципального образования в первую очередь», — сказал руководитель группы молодых депутатов Алексей Аксенов.

Депутат Светлана Хижняк рассказала, что в отделе краеведения станицы Анапской составили перечень улиц, носящих имена героев-анапчан. Готовят предложения по кандидатурам жителей курорта, которые достойны быть увековеченными.

Принять участие в формировании реестра наименований улиц именами Героев России и Анапы могут все желающие. Предложения принимаются по электронной почте er-hijnyak@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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