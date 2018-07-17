В Анапе спасатели помогли женщине спуститься с горы

В Единую дежурно-диспетчерскую службу 16 июля поступило сообщение о том, что на участке между Большим Утришом и Сукко на горе находится женщина.
За помощью обратился очевидец, который заметил, что женщина находится на возвышенности рядом со смотровой площадкой и не может самостоятельно спуститься вниз. Она решила забраться на возвышенность, чтобы сократить путь. Однако выйдя на сыпун, уже не могла продолжать движение.
К ней выехала дежурная смена анапских спасателей. С помощью альпинистского снаряжения женщину доставили в безопасное место, сообщает пресс-служба МБУ «Служба спасения».
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