В Анапе спасатели продлили запрет на использование катамаранов и надувных матрасов в море

Городское управление гражданской обороны и защиты населения продлило запрет 11 августа.

В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море рекомендовано запретить, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЕДДС Анапы.

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными. Руководителям предприятий и организаций рекомендовали принять меры, чтобы не допустить происшествий на воде, усилить контроль за детьми.

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