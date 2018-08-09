В Анапе спасатели запретили выходить в море на катамаранах

Об этом 9 августа сообщили в городском управлении гражданской обороны и защиты населения.

В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море рекомендовано запретить, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЕДДС Анапы.

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными. Руководителям предприятий и организаций рекомендовали принять меры, чтобы не допустить происшествия на воде, усилить контроль за детьми.

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