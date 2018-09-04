В Анапе стартовал фестиваль «Киномалышок»

Праздник детского кино пройдет в рамках проведения «Киношока».

В стартовый день работы детского фестиваля 3 сентября зрителям показали первого участника конкурсной программы — комедию «Яна+Янко». Для гостей конкурса провели мастер-класс по мультипликации.

С гостями праздника пообщались российский режиссер-аниматор, президент открытого всероссийского мастер-класс-фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица» Сергей Серегин, а также оператор и продюсер фильма «Яна+Янко» Олег Кириченко. Они ответили на все вопросы школьников и рассказали о своем творчестве.

Оценивать картины будет детское жюри. Показы фильмов из программы фестиваля «Киномалышок» можно будет посетить бесплатно, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на курорте фестиваль «Киношок» начался 2 сентября. Режиссеры представят на конкурсе более 70 картин.

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