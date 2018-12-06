В Анапе стартовал финал конкурса виноделов «Молодая лоза»

Участники приехали из разных регионов страны — Кубани, Ставропольского края и Республики Крым.

Всего до финала дошли 24 человека. Это студенты вузов и академий. Все они 6 декабря показали свои знания и умения на практике: прошли слепые дегустации и создали собственные композиции из различных вин.

«Победителей ждет очень хороший приз, я бы даже сказала, их ждут три прекрасных приза — это будут три поездки в европейские страны на винодельческие предприятия. Это не стажировка, а кратковременные поездки. А главный приз — это обучение в школе VineLab в Севастополе, где они, помимо винодельческой профессии, смогут получить знания сомелье. Это очень важно для нашего современного виноделия», — сказала руководитель конкурса виноделов «Молодая лоза» Анна Бучацкая.

За успехами начинающих виноделов следили и представители краевой власти.

«Молодых виноделов действительно пока еще надо направлять, корректировать в чем-то. Они показывают уровень, который вполне ожидаем именно от молодых неопытных виноделов», — отметил начальник отдела управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства Краснодарского края Эмиль Минасов.

А 7 декабря всех участников конкурса «Молодая лоза» ждет встреча со всемирно известными экспертами и сомелье.

Новый конкурс решили проводить на Кубани совсем не случайно. Именно в Краснодарском крае сосредоточена большая часть винодельческих хозяйств, которые не только производят напитки, но и выращивают виноград. В этом году Кубань собрала рекордные 207 тыс. т ягод. Большая доля собранных сортов выведена местными селекционерами. Урожайность тоже высокая: около 100 ц/га. Самый большой вклад внесли виноградари Темрюкского района. Там собрали 165,5 тыс. т.

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