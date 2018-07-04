В Анапе стартовал открытый Кубок края по пляжному футболу

Это ежегодный турнир. Он проводится уже 11-й раз, и всегда в разных географических точках Кубани.

Прошлым летом на ейском песке выиграла команда из Анапы и привезла турнир в родной город. В первом туре местный «Олимп» обыграл команду из Новороссийска со счетом 4:2.

«Мы вышли с боевым настроем, пропустили нелепый гол со штрафного, но не расстроились, собрались, начали играть. Во втором тайме вышли, я забил третий гол, нам забили, но мы собрались и забили четвертый», — рассказал игрок ФК «Олимп» Сергей Мигин.

За Кубок сражаются шесть коллективов. К пяти кубанским присоединилась команда из Ростова-на-Дону. Самая зрелищная игра первого дня турнира — поединок между командами из Краснодара и Крыловского района. Футболисты из краевой столицы победили во многом благодаря вратарю. Юрий Дыкань также занимается мини-футболом и разницу с пляжным вариантом игры почувствовал сразу.

«Во-первых, это отскок. Непредсказуемый. То есть мяч отскакивает в последний момент. Необходима определенная реакция. Постоянно нужно двигаться под партнеров, открываться, потому что нужно постоянно давать мяч. В мини-футболе мяч давать назад нельзя, а здесь можно», — пояснил игрок команды «Краснодар» Юрий Дыкань.

Команды играют между собой по круговой системе и проводят в день несколько матчей. Кто станет обладателем Кубка края, станет известно уже 5 июля.

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