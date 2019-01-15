Официальное открытие прошло 15 января во Всероссийском детском центре «Смена».

Чемпионат стартовал и в местах проведения соревнований — на площадках 20 колледжей и техникумов.

«Большое количество компетенций, которые будут представлены на сегодняшнем чемпионате, для одного региона практически рекорд. Помимо этого, мы сегодня запускаем соревнования 50+, где взрослое население покажет нашим молодым профессионалам, кем они могут стать в будущем», — сказал первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

В церемонии также приняли участие заместитель министра труда и социальной политики региона Максим Кривонос и заместитель руководителя ВДЦ «Смена» Станислав Родин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», демонстрировать свое мастерство на протяжении конкурсных дней будут 489 участников из 85 кубанских техникумов и колледжей, а также трех вузов. Оценят результаты 577 экспертов, в том числе 21 представитель реального сектора экономики.

На Кубани конкурсы пройдут по 73 компетенциям — с 16 по 18 января по 61 профессиональной компетенции возрастной группы 16-22 года, с 29 по 30 января по восьми компетенциям возрастной группы 16 лет и моложе и четырем компетенциям специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых».

Награждение победителей регионального WorldSkills 2019 пройдет 31 января в Краснодаре. В мае они выступят на всероссийских отборочных соревнованиях и поборются за право представлять Краснодарский край в финале седьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в Казани в августе.

Накануне в регион доставили флаг мирового чемпионата WorldSkills 2019.

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