В Анапе стартовал региональный чемпионат WorldSkills Russia» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В Анапе стартовал региональный чемпионат WorldSkills Russia

0
1

Официальное открытие прошло 15 января во Всероссийском детском центре «Смена».

Чемпионат стартовал и в местах проведения соревнований — на площадках 20 колледжей и техникумов.

«Большое количество компетенций, которые будут представлены на сегодняшнем чемпионате, для одного региона практически рекорд. Помимо этого, мы сегодня запускаем соревнования 50+, где взрослое население покажет нашим молодым профессионалам, кем они могут стать в будущем», — сказал первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

В церемонии также приняли участие заместитель министра труда и социальной политики региона Максим Кривонос и заместитель руководителя ВДЦ «Смена» Станислав Родин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», демонстрировать свое мастерство на протяжении конкурсных дней будут 489 участников из 85 кубанских техникумов и колледжей, а также трех вузов. Оценят результаты 577 экспертов, в том числе 21 представитель реального сектора экономики.

На Кубани конкурсы пройдут по 73 компетенциям — с 16 по 18 января по 61 профессиональной компетенции возрастной группы 16-22 года, с 29 по 30 января по восьми компетенциям возрастной группы 16 лет и моложе и четырем компетенциям специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых».

Награждение победителей регионального WorldSkills 2019 пройдет 31 января в Краснодаре. В мае они выступят на всероссийских отборочных соревнованиях и поборются за право представлять Краснодарский край в финале седьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в Казани в августе.

Накануне в регион доставили флаг мирового чемпионата WorldSkills 2019.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА