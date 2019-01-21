В Анапе стартовал второй день чемпионата WorldSkills

Студенты кубанских колледжей будут бороться за звание лучших молодых профессионалов в компетенциях «виноделие» и «ландшафтный дизайн».

Специалистам по благоустройству территории нужно за 15 часов своими руками создать малый сад.

«Рабочая площадь — где-то 18 кв. м. Они должны сделать маленький водоем, подпорную стену, два трильяжа для вьющихся растений и выложить мощение», — пояснила главный региональный эксперт по компетенции «Ландшафтный дизайн» Наталия Редько.

А начинающие виноделы должны будут проанализировать винный материал и приготовить из него новый тип сухого или полусладкого напитка.

«WorldSkills — это отличный шанс проявить себя. Поэтому я решил участвовать, чтобы заявить о себе и иметь возможность получить хорошую работу в будущем», — сказал участник регионального этапа чемпионата WorldSkills Андрей Богосян.

Всего в чемпионате молодых профессионалов участвуют 500 кубанцев. Это студенты 85 колледжей и техникумов края. Они готовы проявить свои способности в 61 компетенции.