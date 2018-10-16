В Анапе стартовала масштабная акция по озеленению курорта

В рамках акции на городских улицах появятся новые лиственные и хвойные деревья.

По поручению мэра Юрия Полякова на курорте подсчитали количество убранных аварийных деревьев — их оказалось более 200. Поляков поставил задачу: на месте одного когда-то спиленного дерева должно появиться как минимум два, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

«Уже этой осенью посадим в Анапе 440 деревьев: в скверах и парках, на улицах, в прогулочных зонах. Забота о городе — дело общее, важное, полезное для всех: и анапчан, и миллионов наших гостей. Призываю всех жителей подключиться к озеленению Анапы», — сказал глава города.

Первым этапом акции стала высадка более 20 деревьев в сквере Гудовича и на улице Черноморской.

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