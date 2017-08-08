В Анапе суд вынес приговор экс-главе сельского округа

За покушение на мошенничество ему назначили наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.

Бывшего главу администрации Супсехского сельского округа администрации Анапы Сергея Муханина признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приговор в законную силу не вступил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следствием установлено, что в июле 2016 года к Муханину обратился мужчина, который хотел арендовать земельный участок в селе Супсех. Глава поселения ввел мужчину в заблуждение и сообщил, что за деньги может ускорить решение этого вопроса. Чиновник получил часть суммы, 200 тыс. рублей. При этом выполнить обещание он не могу из-за отсутствия у него на это служебных полномочий.

В октябре Муханин вновь встретился с мужчиной, сообщив, что подыскал земельный участок площадью 2 га. За победу на аукционе и предоставление в аренду он запросил 14 млн рублей. Мужчина согласился, но сообщил об этом в следственное управление СКР по краю. Заявитель встретился с главой поселения в одном из кафе Анапы и передал ему деньги, после чего чиновника задержали.

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