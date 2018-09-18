В Анапе тренер по каратэ из Астрахани спас тонущего туриста

Это произошло 15 сентября на одном из городских пляжей.

Тренер Российской Национальной Федерации киокусинкай из Астрахани Алексей Чернов и его воспитанники прибыли в Анапу на XI Всероссийские юношеские игры боевых искусств. Они приехали на пляж, чтобы искупаться в море.

Спортсмен услышал из моря крик мужчины, которого унесло от берега. Когда каратист доплыл, мужчина уже обессилил. Он вынес пострадавшего на берег.

Организаторы игры наградили тренера за спасение жизни человека, пишет «Анапское Черноморье».

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