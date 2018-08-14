В Анапе трижды за выходные штрафовали хозяина мобильной шашлычной

Незаконную предпринимательскую деятельность он осуществлял на пересечении улиц Протапова и Таманской.

Мужчина торговал шашлыками по ночам недалеко от дома, чтобы можно было быстро прекратить свое занятие. Информацию о бизнесмене передали в мэрию Анапы.

Сотрудники администрации вместе с общественниками совершили несколько рейдов по выявлению фактов незаконной торговли. За выходные шашлычник трижды попал в поле зрения работников мэрии. Ему выписали три административных протокола о нарушении правил торговли, пишет газета «Анапское Черноморье».

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