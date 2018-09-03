В Анапе турист сорвался со склона из-за селфи

Это произошло 1 сентября в селе Супсех в районе спуска к морю «800 ступеней».

По предварительным данным, 41-летний житель Вологды хотел сделать селфи и упал. Мужчина скатился по склону. Очевидцы вызвали спасателей и медиков.

Сотрудники МЧС с помощью лебедки и тросов эвакуировали туриста со склона и передали врачам. Мужчину доставили в реанимацию городской больницы Анапы. Поставили диагноз — открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные раны головы, переломы ключицы и ребер, травматический шок, пишет газета «Анапское Черноморье».

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