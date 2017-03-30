В Анапе управляющую компанию заподозрили в присвоении платежей за воду

В Анапе в марте по инициативе прокуратуры против управляющей компании возбудили уголовное дело о присвоении денег.

Прокуратура провела проверку деятельности управляющей компании ООО «Евразия-плюс», у которой были заключены договоры с ОАО «Анапа Водоканал» на водоснабжение жителей нескольких многоквартирных домов, а также на прием и сброс сточных вод. Проверка установила, что потребители вовремя оплачивали коммунальные услуги в кассах УК. При этом сотрудники компании не переводили деньги на расчетный счет ОАО «Анапа Водоканал», а присваивали их. Материалы проверки направили в следственный орган, по факту присвоения денежных средств ООО «Евразия-плюс» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

«На сегодняшний день проверкой установлено несколько пострадавших от деятельности УК, ущерб составил порядка 40 тыс. рублей. Однако в дальнейшем сумма ущерба, предположительно, увеличится в разы, так как в ведении компании находилось десять подъездов в нескольких многоквартирных домах», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Расследование уголовного дела находится на контроле Анапской межрайонной прокуратуры.

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