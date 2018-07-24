В Анапе установили новую световую стелу на въезде в город

Конструкция появилась на пересечении улиц Крымской и Крестьянской на месте разрушенной в ДТП стелы «Планета Анапа».

Общий вес новой достопримечательности — более тонны, длина составляет 8 м, ширина — 6 м, высота — около 7 м. Благодаря световым элементам в ночное время стелу видно издалека. Внизу ее опоясывают ленты российского триколора, вверху расположена надпись «Город-курорт Анапа», два сердца и парящие в небе чайки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе города.

Подрядчик Турсун Омурканов пояснил, что конструкция прочная, предусматривающая ветровые нагрузки. Также создатели постарались учесть и опыт прошлой автоаварии.

«Красивая стела. Соответствует нашему курорту и привлекает внимание. Есть и дальнейшие планы по благоустройству этой территории. Ко Дню города наведем здесь красоту: посадим цветы, плитку заменим», — поделился впечатлениями мэр Анапы Юрий Поляков во время осмотра объекта.

Поскольку это въезд, необходимо, чтобы все огни горели постоянно, поставил задачу Юрий Поляков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле еще одну оригинальную световую конструкцию вместо старого металлического щита установили на трассе, ведущей в город со стороны Крымского района.

#admanapa #Анапа #стела

Публикация от город-курорт Анапа (@admanapa) 23 Июл 2018 в 11:39 PDT

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