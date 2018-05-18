В Анапе установили скамейки из карандашей

Они появились в районе цветочных часов.

По замыслу авторов проекта, яркие объекты — символы детского курорта. Пока что установили две скамейки. Если они понравятся гостям и жителям города, со временем их станет больше.

Ранее мэр Юрий Поляков поставил задачу увеличить в Анапе количество разнообразных малых архитектурных форм, которые будут создавать праздничную атмосферу и расширят список достопримечательностей, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник