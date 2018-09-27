В Анапе установят мемориальную доску Иосифу Кобзону

Решение об увековечивании памяти народного артиста приняли на 52-й сессии городского совета депутатов.

Парламентарии поддержали инициативу, предложенную и. о. заместителя главы Анапы Екатериной Боровской. Как отметили депутаты, с Краснодарским краем и Анапой всенародно любимого певца связывала крепкая многолетняя дружба.

Ориентировочное место установки мемориальной доски — здание Летней эстрады на улице Владимирской, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эстрадный певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразили президент Владимир Путин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном прошла 2 сентября в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Гражданская панихида по артисту длилась пять часов. Проститься с артистом пришли в том числе президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Артиста похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

В Краснодаре 11 октября пройдет вечер памяти Иосифа Кобзона.

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