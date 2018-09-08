В Анапе устраняют последствия грозовых ливней

08 сентября в 12:54
Шквалистый ветер вместе с проливными дождями обрушился на курорт ночью 8 сентября.
К утру городские улицы оказались усыпаны сломанными ветками деревьев, хвойными иголками, листвой. В уборке задействованы аварийно-спасательные формирования, все коммунальные предприятия.
Сотрудники «Сити Кристалл» вручную вычищают ливневки от листвы и хвойных иголок, поскольку вероятность сильных дождей еще сохраняется.
Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей и гостей курорта быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
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