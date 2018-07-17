В Анапе в 2018 году посадят 800 га виноградников

Весной аграрии города-курорта уже заложили виноградники на площади 212 га.

В настоящее время идет подготовка почвы для осенней закладки, во время которой планируется высадить еще 650 га. Также летом аграрии Анапы проводят работы по защите существующих насаждений от болезней и вредителей.

В 2014-2015 годах на землях муниципалитета было заложено 107 га виноградников, в 2016 году — 424 га, в 2017 году — уже 531 га.

В числе лидеров отрасли — 9-е отделение агрофирмы «Южная». Предприятие начало работу в Анапе в 2015 году на землях Виноградного сельского округа. Общая площадь угодий составляет 2 тыс. 254 га, из которых виноградники занимают 1 тыс. 134 га, в том числе плодоносящие — около 400 га. Предстоящей осенью здесь планируют высадить 450 га виноградников, а за ближайшие годы увеличить их общее количество до 1 тыс. 900 га, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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