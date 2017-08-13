В Анапе в честь Дня физкультурника наградили лучших спортсменов и тренеров

Также в городе-курорте 12 августа прошел парад воспитанников спортивных школ.

Мероприятие состоялось на Театральной площади. В параде приняли участие воспитанники спортивных школ города. В ДЮСШ «Виктория» обучается более 1 тыс. анапчан, среди них три мастера спорта России, 13 кандидатов в мастера спорта, 470 спортсменов имеют массовые разряды, а 25 — входят в краевые сборные по различным видам спорта. ДЮСШ № 4 с момента открытия входит в пятерку сильнейших спортшкол Кубани, а на отделении футбола ДЮСШ «Олимп» занимается более 2 тыс. детей.

С Днем физкультурника спортсменов поздравил исполняющий обязанности главы курорта Юрий Поляков.

Вечером на главной городской сцене чествовали лучших спортсменов, тренеров, инструкторов по физкультуре, директоров спортшкол. Также состоялось вручение золотых знаков ГТО. Мероприятие закончилось концертом, на котором выступили гимнасты, участники клуба танцевального спорта и творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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