В Анапе в честь открытия курортного сезона проведут рыбный фестиваль

09 июня в 08:58

Откроют туристический сезон 10 июня, гулянья продлятся два дня.

Праздничную программу совместили с международным проектом «Античное наследие России». Гостей и жителей курорта ждет рыбный фестиваль, который посвятили черноморской барабуле.

На Театральной площади состоится большой концерт, после которого запустят фейерверк.

«Все это будет грандиозно! Мы любим гостей, мы приглашаем к нам всех жителей Кубани и всей России. Анапа гостеприимная, все это знают и все к этому привыкли. Но такого, как будет в этом году, не было никогда», — сказал глава Анапы Юрий Поляков.

Организаторы уверяют, что праздник будет очень ярким. В Анапе этим летом планируют принять более 4 млн туристов.

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